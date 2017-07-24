Samanyolu Haber /Gündem / HDP sokağa iniyor /24 Temmuz 2017 10:37

HDP sokağa iniyor

HDP, "Demokrasi Mücadele Planı" kapsamında bir eylem takvimi açıklarken, "Direniş Nöbetleri" ve mitingler yapılacak.

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HDP'den sokak kararı: 'Direniş Nöbetleri' başlıyor

"Demokrasi Mücadele Planı"nı açıklayan HDP, program kapsamında Meclis grup toplantılarının çeşitli kentlerde gerçekleştirilmesi ve vekillerin bir hafta boyunca gece gündüz "Direniş Nöbetleri" tutması kararı aldı.

Eylem takvimi 25 Temmuz’da Diyarbakır’da açık havada gerçekleştirilecek Meclis grup toplantısıyla başlayacak. 

Toplantının ardından belli sayıda milletvekili 7/24 kesintisiz "Direniş Nöbeti" tutacak. “Tecride hayır”, “Demokratik siyasete özgürlük” ve “Herkes için adalet” sloganları ile gerçekleştirilecek bu eylemin ardından birer hafta arayla İstanbul, Van ve İzmir’de de aynı şekilde nöbetler tutulacak. 

Bu kentlerin dışında kalan diğer kentler için de bir eylem takvimi çıkarıldı. Bu kapsamda nöbetlerin tutulacağı kentlerin dışındaki kentlerde de geniş katılımlı halk buluşmaları gerçekleştirilecek. 

HDP'nin eş genel başkanlar ve milletvekillerine dönük tutuklama operasyonlarının başladığı 4 Kasım'ın yıl dönümüne kadar eylemlerini sürdüreceği öğrenildi.
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