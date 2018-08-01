Hocaefendi'den Mağdur Yunan halkına yardım çağrısı

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Yunanistan'ın yaşadığı felaket ile ilgili açıklamaları Herkulnağme adresinden paylaşıldı . Hocaefendi , mağdur Yunan halkına yardım götürmenin insani ve Müslüman için ahlaki bir görev olduğunun altını çizdi.





Suriye gibi ülkelerden ve son dönemde Türkiye’den Yunanistan’a sığınanlara Yunan halkının bağrını açtığını kaydeden Gülen, şunalrı anlattı: “Onlar kendilerine iltihak eden, iltica edenleri bağırlarına açtı. Kamplarda tuttular. Yunan halkı bağrını açtı. Şimdi onlar bu ölçüde civanmertlik yaptıklarına göre, size düşen şey nedir yani? Öyle o korkunç bir yangın. O yangının acısını; bir sürü insan ölmüş, bir sürü insan yaralı. Meskun mıntıkada yangın meydana gelmiş. Bence size düşen şey, elinizden geldiğince kendi mahrumlarınıza, mağdurlarınıza; onların yardımına koştuğunuz gibi; bu defa onların yardımına bir kısmını tevcih etmek düşer. Dolasıyla karakterinin gereğini sergilemek demektir. Zannediyorum, çokları böyle yaptı.”





Gülen, daha önce Kimse Yok Mu’nun dünyanın dört bir yanına felaketlerde yardım ulaştırdığını hatırlatarak, şimdilerde bütün iyilik kapılarının zorla kapatıldığını, ancak buna rağmen benzer bir civanmertlikle mağduriyetlere karşı duyarlılık ve yardım ulaştırma gayreti gösterilmesinin Müslüman ahlakı ve insani görev olduğunu söyledi.











