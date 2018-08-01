Erdoğan'dan 'idam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.









İDAM AÇIKLAMASI





Cenaze töreninde konuşan Erdoğan "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak gibi bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.





Yapılan konuşmanın ardından öldürülen anne ve bebeğin cenazeleri kaldırıldı.