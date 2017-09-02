Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den bayram mesajı: Özgürlükleri ellerinden alınmış... /02 Eylül 2017 11:39

Hocaefendi'den bayram mesajı: Özgürlükleri ellerinden alınmış...

Fethullah Gülen Hocaefendi bayram münasebetiyle yaptığı sohbette Cenab'ı Allah'tan hapishanelerde özgürlükleri ellerinden alınmış, mazlum, mağdur ve sevdiklerinden ayrılmış hizmet gönüllülerinin özgürlüklerine kavuşmasını, kalplerine de fereç ve mahreç ihsan etmesini diledi.

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'İnkisara düşmemek lazım, halihazırdaki tablonun karanlığına yenik düşmemek lazım' diyen Hocaefendi, 'bazı günler vardır ki rahmet kapıları sonuna kadar açılır' derken Hac'da yapılan dualar, bayram günü yapılan duaların kabul buyurulabileceğini ifade etti.

Arakan'dan Şam'a, oradan mübarek ülkemizdeki mazlumlara kadar Allah'tan herkese inayet kapılarını açmasını dua ile isteyen Hocaefendi, 'ne zaman Allah rahmet ve inayet kapılarını açar, sizi birbirinizle kucaklaştırır... Allah herkese öyle bir bayram yaşatsın' dedi.

Sohbetten kısa bir bölüm yayınlanırken tamamının bu haftanın Bamteli sohbetinde olacağı ifade edildi
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