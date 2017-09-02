Hocaefendi'den bayram mesajı: Özgürlükleri ellerinden alınmış...

'İnkisara düşmemek lazım, halihazırdaki tablonun karanlığına yenik düşmemek lazım' diyen Hocaefendi, 'bazı günler vardır ki rahmet kapıları sonuna kadar açılır' derken Hac'da yapılan dualar, bayram günü yapılan duaların kabul buyurulabileceğini ifade etti.







Arakan'dan Şam'a, oradan mübarek ülkemizdeki mazlumlara kadar Allah'tan herkese inayet kapılarını açmasını dua ile isteyen Hocaefendi, 'ne zaman Allah rahmet ve inayet kapılarını açar, sizi birbirinizle kucaklaştırır... Allah herkese öyle bir bayram yaşatsın' dedi.





Sohbetten kısa bir bölüm yayınlanırken tamamının bu haftanın Bamteli sohbetinde olacağı ifade edildi