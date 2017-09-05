Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj /05 Eylül 2017 13:49

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Arakanlı Müslüman halka yönelik devlet zulmüyle ilgili Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 1 Eylül tarihli mesajı, AFSV (Alliance for Shared Values) sitesinde yayınlandı.

SHABER3.COM

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Arakan Müslümanlarının Mağduriyeti Münasebetiyle Mesajı şöyle:

1 Eylül 2017- Mübarek Kurban bayramını idrak ettiğimiz bu günlerde yer ve yurtlarından edilen Arakan’lı Müslümanların maruz kaldığı muameleler yüreklerimizi dağlıyor. 

Myanmar güvenlik güçlerinin bölgede başlattıkları operasyonlar neticesinde binlerce Arakan’lı Müslüman evlerini terk edip komşu Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Binlerce Müslümanın evi yıkıldı, yüzlerce kişinin tecavüz ve işkenceye maruz kaldığına dair raporlar uluslararası insan hakları izleme örgütleri tarafından yayınlandı. 

Bu elim hadiseler vesileyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları Arakan’lı Müslümanların ıstırabına son verecek girişimlerde bulunmaya çağırıyorum. Vatandaş olarak kabul edilmek ve dini hürriyet de dahil olma üzere bütün vatandaşlık haklarından istifade etmek Arakan’lı Müslümanların da hakkıdır. Bütün dünya Müslümanlarını da onları dualarında hatırlamaya ve yardım kuruluşları vasıtasıyla onların imdadına koşmaya davet ediyorum. 

Arakan’lı Müslüman kardeşlerimizden bu zor dönemde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarına acil şifalar ve hastalarına afiyet diliyorum. Cenab-ı Hak onlara sabır ve metanet versin, acılarını dindirsin. Evinden yurdundan ve sevdiklerinden uzak kalanları bir barış ikliminde evlerine, yurtlarına ve sevdiklerine kavuştursun. 

Cenab-ı Erhamurrahimin’den dünyamızı bütün insanların birbirine saygıyla insanca yaşadığı günlere bir an önce kavuşturmasını niyaz ediyorum.

AFSV.org
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