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Cezaevinden mektup var... İşte duygu dolu satırlar...
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Cezaevinden mektup var... İşte duygu dolu satırlar...
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05 Eylül 2017 13:33
Cezaevinden mektup var... İşte duygu dolu satırlar...
Keskin Cezaevinden gönderilen bir şiir sosyal medyada olay oldu...
SHABER3.COM
Keskin Cezaevinde kalan bir tutuklu ailesine gönderdiği mektupta duygu dolu şiir paylaştı... Sosyal Medya'da paylaşılan görülmüştür damgalı şiir
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