'Hocaefendi hastaneye kaldırıldı' yalanını yaymaya çalışıyorlar

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kalp krizi geçirdiğine yönelik Osman Şimşek'e ithafen hazırlanan photoshop'lu tweet mesajı macerası 'bazılarının kısa süreli mutluluğu ve sonrası hüsranıyla' sonuçlandı.





Osman Şimşek'in Twitter hesabından atılmış gibi hazırlanan tweet mesajında Hocaefendi'nin kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı mesajı bulunurken Hüseyin Gülerce isimli AKP'li yazar ardı ardına birçok analiz ve yorum sıraladı.





Gerçek ise kısa süre sonra Osman Şİmşek'in attığı gerçek tweet ile ortaya çıktı.





Şimşek mesajlarında, ''Zavallı haramîler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar. Hiçbir twitimi silmedim; bu sayfada olmayan mesaj bana ait değildir. Kezzaplar, kendi "montaj"ları olan iki "twit" ile muhterem Hocamızın kalp krizi geçirdiği haberini yayıyorlar. Yalan.. yine yalan!..'' diye yazdı.

















OSMAN ŞİMŞEK PERISCOPE CANLI YAYINI YAPTI



