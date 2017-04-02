Samanyolu Haber /Gündem / 'Hocaefendi hastaneye kaldırıldı' yalanını yaymaya çalışıyorlar /02 Nisan 2017 14:46

'Hocaefendi hastaneye kaldırıldı' yalanını yaymaya çalışıyorlar

AKP yandaşı yazar Hüseyin Gülerce, trol hesaplardan atılan yalan haberi iştahla paylaştı ancak yalancının mumu fazla yanmadı.

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Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kalp krizi geçirdiğine yönelik Osman Şimşek'e ithafen hazırlanan photoshop'lu tweet mesajı macerası 'bazılarının kısa süreli mutluluğu ve sonrası hüsranıyla' sonuçlandı.

Osman Şimşek'in Twitter hesabından atılmış gibi hazırlanan tweet mesajında Hocaefendi'nin kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı mesajı bulunurken Hüseyin Gülerce isimli AKP'li yazar ardı ardına birçok analiz ve yorum sıraladı.

Gerçek ise kısa süre sonra Osman Şİmşek'in attığı gerçek tweet ile ortaya çıktı.

Şimşek mesajlarında, ''Zavallı haramîler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar. Hiçbir twitimi silmedim; bu sayfada olmayan mesaj bana ait değildir. Kezzaplar, kendi "montaj"ları olan iki "twit" ile muhterem Hocamızın kalp krizi geçirdiği haberini yayıyorlar. Yalan.. yine yalan!..'' diye yazdı.




OSMAN ŞİMŞEK PERISCOPE CANLI YAYINI YAPTI

Osman Şimşek daha sonra Hocaefendi'nin yanından, o sırada sürmekte olan ders halkasından Periscope üzerinden bir de canlı yayın yaptı. Oldukça sağlıklı görünen Hocaefendi'nin son canlı yayını için TIKLAYINIZ
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