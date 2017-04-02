Flaş! Savcı meslektaşlarını itirafçı yapması için gözaltı listesini bir gazeteciye verdi

Bir tuhaf ByLock operasyonu





Darbe davaları, gazeteci davaları gündemi meşgul ederken; Ankara’da geçen haftalarda sessiz sedasız bir Bylock operasyonu düzenlendi.







Operasyonun adresi: Medya





Milli İstihbarat Teşkilatı’nın elindeki bylock listeleri üzerine harekete geçen Savcılık; gözaltı listelerini polise değil de önce bir gazeteciye veriyor. Haber yapılması için değil; bu listelerde adı geçen gazeteci arkadaşlarını itirafçı olması konusunda ikna ederek Adliye’ye getirmesi için.





Gazeteci tek tek listedeki arkadaşlarına gidiyor ve “itirafçı” olun diyor. Gazeteciler kabul ediyor. İtirafçı olacaklarını kabul ettikten sonra Savcılık, soruşturmayı başlatıyor. Hepsi farklı günlerde Savcı’nın kapısına gidip itirafçı oluyorlar.





Gözaltı işlemi yapılıyor, ifade vermelerinin ya da itiraf etmelerinin ardından da tek tek serbest bırakılıyorlar. Bir gazeteci hariç; ki o gazeteci de hiçbir suçlamayı kabul etmiyor zaten.





Operasyon adres listesi ise kalabalık. İçinde Anadolu Ajansı, Habertürk Gazetesi Ankara Bürosu, kurumların ve belediyelerin basın birimleri var. Listelerdeki isimler bu kurumlardan sessiz sedasız atılıyor.





Gelelim asıl olaya…





İtirafçı olmaları için gazetecilere teklif götüren isim ‘gücü’ ve ‘özgürlüğüyle’ övünen bir gazetenin yargı muhabiri. Soruşturmada adı geçenler de aynı gazetenin hali hazırdaki muhabirleri. Listedeki diğer isimler de o gazetede işe başlayıp sonra farklı kurumlara dağılan muhabirler. Hepsinin ortak noktasının da aynı gazete olması ilginç değil. Zira itirafçılık teklifi götüren de itirafçı olanlar da şu an F...’den tutuklu olan eski Ankara Temsilcisi E. Ş. döneminde işe alınarak, gazeteciliğe başlayan muhabirler…





Son not… Muhabirler neyi itiraf ettiler derseniz? Hiçbir şey… Yoksulluktan F...’nün yurtlarında kaldıklarını ve hiçbir şeyden haberleri olmadığını…





Ama asıl olay medyanın giderek çürüyen yanı…





Geçenlerde Ahmet Şık’ın tweetlerini Emniyet’e ihbar eden bir muhabir muhbir vardı…





Bugünlerde de gazetecilik kisvesi altında insanlara itirafçılık dayatan muhabirler…





Böyle bir dönemde gerçek gazetecilerin hala cezaevinde olması da ilginç değil.





Artıgercek.com