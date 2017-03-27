Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet'in Romanya'daki okulundan parmak ısırtan NASA başarısı /27 Mart 2017 12:48

Hizmet'in Romanya'daki okulundan parmak ısırtan NASA başarısı

NASA’nın düzenlediği uzayda yaşam proje yarışmasında, Romanya’dan Bükreş Bilgisayar Lisesi öğrencisi Tudor Coman, ferdi dalda birinci oldu. Bu kategorideki ikincilik ödülü de aynı okuldan Eliza Constantinescu’ya verildi.

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Hizmet Okulları, uluslararası bilim yarışmalarında Romanya’nın gururu olmaya devam ediyor. NASA tarafından organize edilen proje yarışmasında Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi ortaokul kısmından iki öğrenci ferdi dalda ilk iki sırayı aldı. 8. sınıf öğrencisi Tudor Coman, Tharros adlı çalışmasıyla birinciliğe layık görüldü

Coman, projesinde uzayda en az 10 bin kişinin yaşayacağı bir şehir tasarladı. Genç öğrenci, şehir sakinlerinin radyasyondan korunma, geçinecekleri maden kaynakları, enerji kaynakları gibi yaşama dair her türlü destek sistemini teorik olarak çözümledi ve bu projenin bir de 3 boyutlu maketini yaptı. Yetenekli öğrenci, yerleşimde yardımlaşmayı öne çıkardığı projeyle, diyalog sayesinde insanların daha iyi anlaşacağına dikkat çekiyor.

Aynı okuldan 7. sınıf öğrencisi Eliza Constantinescu ise, Liartis adlı çalışmasıyla ikinciliği elde etti. Eliza, projesinde yaşam alanlarının uzaya doğru genişlemesi ve dünyanın alt yörüngelerine ilk kolonilerin yerleştirilmesine odaklanmış. Eliza, konforu için yerküreye zarar veren insanoğluna, uzayda yaşam alternatifi sunuyor.

NASA bünyesinde ilk olarak 1994 yılında düzenlenen yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 6 bin öğrenci, 1500 çalışmayla katıldı. 18 yaşın altındaki yarışmacılardan en az 10 bin kişinin daimi olarak yaşayabileceği bir şehir tasarlamaları, koloninin yerleşimine dair tüm detayları içeren ortalama 100 sayfalık tez yazmaları isteniyor.

Dereceye giren öğrenciler, 25-29 Mayıs'ta Amerika’da düzenlenecek uzaydaki hayatı geliştirme konferansına katılmaya hak kazandı.





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