Hizmet'e yönelik soykırımın bilançosu

Süreçte 7 bin 122’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi. 8 binin üzerinde kişi de aranıyor.
Tutukluların dağılımı ise şöyle;
Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcı: 2 bin 431,
Yargıtay: 104 üye,
Danıştay: 41 üye,
Anayasa Mahkemesi: 2 üye
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK): 3 üye,
Asker: 6 bin 982 (167’si general)
Polis: 8 bin 816
Vali: 23
Vali yardımcısı: 72
Kaymakam: 112
Siviller ve memurlar: 31 bin 550