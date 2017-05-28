Hizmet'e yönelik soykırımın bilançosu

Süreçte 7 bin 122’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi. 8 binin üzerinde kişi de aranıyor.







Tutukluların dağılımı ise şöyle;





Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcı: 2 bin 431,

Yargıtay: 104 üye,

Danıştay: 41 üye,

Anayasa Mahkemesi: 2 üye

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK): 3 üye,

Asker: 6 bin 982 (167’si general)

Polis: 8 bin 816

Vali: 23

Vali yardımcısı: 72

Kaymakam: 112

Siviller ve memurlar: 31 bin 550