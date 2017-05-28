Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet'e yönelik soykırımın bilançosu /28 Mayıs 2017 20:02

Hizmet'e yönelik soykırımın bilançosu

15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlar kapsamında şu ana kadar 50 bin 136 kişi tutuklandı. Ayrıca 154 bin 694 kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 708’i adli kontrol kararıyla, 12 bin 753’ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında serbest bırakıldı.

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Süreçte 7 bin 122’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi. 8 binin üzerinde kişi de aranıyor.

Tutukluların dağılımı ise şöyle;

Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcı: 2 bin 431,
Yargıtay: 104 üye,
Danıştay: 41 üye,
Anayasa Mahkemesi: 2 üye
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK): 3 üye,
Asker: 6 bin 982 (167’si general)
Polis: 8 bin 816
Vali: 23
Vali yardımcısı: 72
Kaymakam: 112
Siviller ve memurlar: 31 bin 550
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