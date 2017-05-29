Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş şampiyon oldu /29 Mayıs 2017 03:18

Beşiktaş şampiyon oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4 - 0 yenen Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonun şampiyonu Beşiktaş! Şenol Güneş’in öğrencileri geçen sezonki başarıyı tekrarlayarak ligde şampiyonluklarını 33. haftada ilan etti. Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor’u deplasmanda 4-0 yenerek 15. kez şampiyon oldu. Beşiktaş formasına da 3. yıldızı takmayı başardı.

Sadece bir kale arkasının ev sahibi takıma ayrıldığı maçta Beşiktaş taraftarı adeta Antep’e akın ederek stadı, Dolmabahçe’ye çevirdi. Büyük coşkunun yaşandığı şampiyonluk galasında perdeyi, takıma devre arasında katılan Ryan Babel açtı! Oyunun kontrolünü tamamıyla elinde bulunduran Beşiktaş, kaptanı Oğuzhan ile 39’da şampiyonluk meşalesini yaktı. Takıma katıldığı ilk sezonda kendisini gösteren ve taraftarların da sevgilisi olan Talisca, 66. dakikada frikikten skoru 3-0’a getirdi. Noktayı koyan ise yine Sambacı oldu! Talisca ceza sahası dışından 76. dakikada enfes bir şutla klasına yakışır şekilde topu filelere gönderek durumu 4-0 yaptı!

Şenol Güneş ile 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, 33. haftada 74 puana yükseldi ve takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde son haftaya girerek 3. yıldızı taktı! Siyah-beyazlılar, bu sezon Dinamo Kiev kabusuyla veda ettiği Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon yine gruplarda sahne alacak.
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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