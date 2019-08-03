Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet hareketine yönelik terör suçlamalarından ikisi daha çöktü /03 Ağustos 2019 15:17

Hizmet hareketine yönelik terör suçlamalarından ikisi daha çöktü

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Hizmet Hareketine yönelik cadı avında gerekçe olarak sunulan gazete aboneliği ve dershaneye çocuk göndermenin örgütsel faaliyet sayılamayacağına yönelik bozma kararı verdi.

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Avukat Tarık Fazıl Önel, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararına ilişkin şu paylaşımda bulundu: “07.05.2019 tarihli bozma kararı sanığın Zaman Gazetesi aboneliğinin bulunması ve çocuklarını örgüte müzahir dershaneye göndermesinin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğinden bozulmasına karar vermiştir…”

CADI AVINA GEREKÇE YAPILMIŞTI
17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından başlatılan cadı avı kapsamında, yüz binlerce hizmet hareketi gönüllüsü, kanunda suç olarak yer almayan, gazete aboneliği, çocuğunu hizmete yakın okul ve dershanelere gönderme, Bank Asya’ya para yatırma gibi uydurma gerekçelerle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bu kararı, dosyalarında gazete aboneliği ve okul, dershaneye çocuk gönderme gibi suçlamalar bulunan bütün dosyalar için emsal teşkil ediyor. Hukukçular kararın alt mahkemelere sunulmasının yargılamalar açısından önemli olduğunu ifade ediyor.


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