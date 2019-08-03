Hizmet hareketine yönelik terör suçlamalarından ikisi daha çöktü

Avukat Tarık Fazıl Önel, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararına ilişkin şu paylaşımda bulundu: “07.05.2019 tarihli bozma kararı sanığın Zaman Gazetesi aboneliğinin bulunması ve çocuklarını örgüte müzahir dershaneye göndermesinin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğinden bozulmasına karar vermiştir…”







CADI AVINA GEREKÇE YAPILMIŞTI

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından başlatılan cadı avı kapsamında, yüz binlerce hizmet hareketi gönüllüsü, kanunda suç olarak yer almayan, gazete aboneliği, çocuğunu hizmete yakın okul ve dershanelere gönderme, Bank Asya’ya para yatırma gibi uydurma gerekçelerle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.



