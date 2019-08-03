Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı /03 Ağustos 2019 15:00

Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, 39 aylık ortak geçici yönetimi başlatacak nihai anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı. Uzlaşmaya göre, geçiş döneminde konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek. Sürecin ardından yönetim tamamen sivillere devredilecek.

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Sudan'da siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerde nihai anlaşmaya varıldı.
Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun anayasa bildirisinin tüm maddelerinde anlaştıklarını duyurdu.

Lebat, "Sudan halkını tebrik ediyoruz ve bu anlaşmanın Sudan için tarihi bir an olduğuna inanıyoruz. AGK ile ÖDBG arasındaki nihai anlaşmanın büyük bir törenle birkaç gün içinde olacağını belirtmek istiyorum" dedi.

ÖDBG müzakere heyetinden Babekir Faysal da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi ile siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaştık. Nihai anlaşma pazar günü imzalanacak" diye konuştu.


Faysal, ortak teknik komitelerin yasal taslak ve metnin diliyle ilgili son çalışmalarını bugün tamamlayacağını belirtti.
AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG, nihai anlaşmadaki son pürüzleri gidermek için dün akşam geç saatlerde bir araya gelmişti. ÖDBG'den dün yapılan açıklamada, yarın müzakerelerle ilgili sevindirici haberler verileceği kaydedilmişti.

SÜREÇ 3 YIL 3 AY SÜRECEK

Sudan'da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 17 Temmuz'da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.

Siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konseyin kurulmasını, tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.
Buna göre, geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker, yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.
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