Hizmet hareketi Ezher'de doktora tezi oldu

19 Ağustos'ta Mısır’ın büyük şehirlerinden Münüfiye’deki Ezher Üniversitesi, ‘‘Din Usulleri ve Dava Fakültesi’’ kampüsünde Hizmet Hareketi hakkında doktora savunması yapıldı.







Aynı fakültenin ‘‘Dava ve İslami Kültür Bölümü’’nde yardımcı öğretim görevlisi de olan Mısırlı araştırmacı Ala Ali Mahmut Şükür’ün ‘‘Gülen Hareketi’nin dine daveti ve sonuçları’’ başlıklı doktora tezi, savunma sonucunda dereceyle kabul edildi.





Ezher Üniversitesi Münüfiye Kampüsündeki tez savunmasında güncel konulara da girildi. Tez danışmanı Prof. Dr. Fevzi Abdulazim Raslan, hem Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hizmet Hareketi’ni yıpratmak için hazırladığı rapora hem de savunmaya katılan profesörlere ve dinleyicilere, neden Fethullah Gülen hakkında doktora tezi yaptırdığını izah sadedinde, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hizmet anlayışının Kur’an ayetlerinin pratiğe yansımasından ibaret olduğunu belirterek ayrımcı değil birleştirici özelliğine dikkatleri çektiği Hizmet Hareketi’nin, geçmiştekilerin fikir ve tecrübelerinden istifade ettiğini de vurguladı.





Tez savunmasına katılan komisyon üyelerinden Prof. Dr. Ahmed Hüseyin de Fethullah Gülen’in siyasi iradeye boyun eğmediğinden dolayı iftiralara maruz kaldığını belirterek bu iftiralarla Gülen’in hiç bir ilişkisinin olmadığını, İslam tarihi boyunca büyük şahsiyetlerin amansız düşmanları olduğunu söyledi.





Arap Alemindeki üniversite ve enstitülerde, Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi hakkında şu ana kadar altmış master ve doktora tezi yapıldı.





Bunlar arasında Mısırlı Araştırmacı Ala Ali’nin tezi, Mısır’da Hizmet Hareketi hakkında yapılan ilk doktora tezi ünvanını aldı.





Daha önce master ve doktora tezi yapılan Mısır Üniversitelerinden bazıları şunlar: İslami ilimlerin merkezi olarak kabul edilen Ezher Üniversitesi Fakültelerinden, Din Usulleri Fakültesi, İslami ve Arapça Araştırmalar Fakültesi, Kahire Üniversitesi Siyasi ve İktisadi Bilimler Fakültesi, Aynu Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mansura Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Zekazik Üniversitesi Asya Araştırmaları Enstitüsü ve son olarak da doktora tezi yapılan Münüfiye Üniversitesi Din Usulleri ve Dava Fakültesi.





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