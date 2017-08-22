Samanyolu Haber /Gündem / 7 general ve amiral emekliliğini istedi /22 Ağustos 2017 12:59

7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yedi general ve amiralin emekliliğini istediğini duyurdu.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 general ve amiralin, atamalardan önce kendi istekleriyle emekliliğini istediği bildirildi.

Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisinin olmadığının savunulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."
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