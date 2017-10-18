Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllülerine 'terörist' denmesine ne diyor? /18 Ekim 2017 18:43

Hizmet Gönüllülerine 'terörist' denmesine ne diyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde hizmet gönüllülerine terörist denmesine tepki gösterdi.

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Hocaefendi sohbetinde “Teröristin, Allah, belasını versin! Ama terörist olmayan, dünyada sulh-i umûmînin temsilcisi ve salâhın timsali olan insanlara ‘terörist’ diyenlerin, evet onlara ‘terörist!’ diyen ahlaksızların, densizlerin de Allah belasını versin!” Evet, bedduaya dilimiz varmazdı, “Âmin!” de demezdik; fakat mesele, o ölçüde şenâat içinde cereyan ediyor ki, en selim vicdanlar bile bunun karşısında, bu ölçüde olsun başkaldırma lüzumunu duyuyorlar. Bari bu kadar!.. Yumruk sallamadık, yüz ekşitmedik… Neye karşı? Hitlerin SS’lerinin muamelesine karşı yüz ekşitmedik. Hiç olmazsa vicdan rahatsızlığını bununla ifade etme, karbondioksit atıyor gibi bununla rahatlama… dedi...
<< Önceki Haber Hizmet Gönüllülerine 'terörist' denmesine ne diyor? Sonraki Haber >>

Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...

Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Pakistan'da neler oluyor?

Pakistan'da neler oluyor?

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Cezaevinden mektup

Cezaevinden mektup

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:53