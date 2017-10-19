Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Osman Kavala, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Polisin sivil toplum çalışmaları yapılan Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde arama yaptığı bildirildi.





Kavala'nın Gaziantep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin Kavala'nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.





Kavala Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete geçtikleri ifade edildi.





AP RAPORTÖRÜ PİRİ'DEN 'ACİL ÇAĞRI' TWEETİ

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ise Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim" ifadelerini kullandı.



