Hırsızdan kelepir medya!

TMSF satışa çıkardı





AKP'nin 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası hedefe koyduğu ve Anayasadaki basın yayın araçları ile ilgili el konulamaz hükmüne rağmen kayyım yoluyla gasp edilen medya organları satışa çıkarıldı.





TMSF'nin aralarında Samanyolu TV'nin de olduğu medya organları ile ilgili ilanına göre, İstanbul merkezli Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo, Diyarbakır merkezli Taha Radyo ve Televizyon A.Ş. (Azadi Amed Radyo-Azadi Tv), Jiyan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (Jiyan Tv), İzmir merkezli Kanal Otuzbeş Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri A.Ş. basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.





Varlıklar 14.08.2017-29.09.2017 tarihleri arasında haftalık periyotlarla alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.





Muhalif medya organlarının AKP yandaşlarına peşkeş çekileceği belirtiliyor...