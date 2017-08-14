"Erdoğan hiç beklemediği çıkışlarla karşılaşacak... 81 ilin teşkilatı feshedilmeli"





Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın değişim hareketine ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.Erdoğan'ın hiç beklemediği çıkışlarla karşılaşacağını iddia eden Zentürk, AKP'nin 81 ildeki teşkilatlarının tamamının feshedilmesi gerektiğini yazdı.







İşte AKP'ye yakın Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk'ün o yazısından başlıklar;





“BİRER KİBİR ABİDESİNE DÖNMÜŞ YÖNETİCİLER”





“İktidarın teşkilata ve yerel yönetimlere kazandırdığı lobileşme, ‘değişim’ fikrine direnecek, Erdoğan hiç beklemediği siyasi çıkışlarla da karşılaşacaktır.Bunu bildiği için meseleyi 20-21 Mayıs 2018’te yapılacak Ak Parti olağan kurultayına kadar, teşkilat/delege seçimleri sürecine yığmayı tercih ediyor.





Bu süreçte F... ile iltisaklı tüm unsunları, adı yolsuzluğa karışmış yerel isimleri, birer kibir abidesine dönmüş yöneticileri temizlemeyi planlıyor, aradığı tam temizliği yapabilir mi, AK Parti’nin ‘milletin nefesini ciğerinde hisseden değişimci kimliğini’ yeniden güçlendirecek taze kadrolara bu yolla ulaşabilir mi, bilemem... O da biliyor, kendi çıkarını partisinin üzerinde görenlerin, günü geldiğinde şeytani planlarla karşısına çıkabileceğini, bu süreçte partisini yıpratabilecek tüm unsurların harekete geçebileceğini...”





“BÜTÜN TEŞKİLATI FESHEDİN...”





Ardan Zentürk, adını vermeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “ölümüne yakın” diye bahsettiği bir partili dostunun önerisine dikkat çekerek şunları yazdı:





“Konuyu sohbetlerken söylediği ‘Bence, yerel kurultaylar üzerinden gitmek gereksiz, 81 il teşkilatının tamamını feshedip, Cumhurbaşkanı’nın güvendiği isimlerden kurulu bir komisyon marifetiyle, özellikle F...’ya iltisaklı/kripto unsurların partiden yüzde yüz temizlenmesi yolunun açılması gerekli’ sözü alarm verici.





2018 Kurutltayı’nın ertelenebileceğini, AK Parti’nin millet huzuruna, F...’nün siyaset içindeki kripto unsurlarını temizlemiş bir parti olarak çıkacağını da ekliyor.





Aslında çıkış noktası, benim de desteklediğim bir gerçek: Millet, TSK’nın tuğgenerallerinin yüzde 78’ine bulaşmış F...’nün siyasetin bütün kademelerine bulaşmış olduğuna ve siyasetin şu ana kadar, (sözüm bütün partilere) bu konuda gerekli refleksi göstermediğine inanıyor.”