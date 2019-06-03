Samanyolu Haber /Dünya / Hint askeri uçağı kayboldu! /03 Haziran 2019 19:53

Hint askeri uçağı kayboldu!

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı, 13 mürettebatıyla Hint hava sahası içinde kayboldu.

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Eyalet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.

Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uçağın rotası üzerindeki arazinin dağlık ve ormanlık alan olduğuna dikkat çeken yetkililer, uçağın inişe yaklaşırken olası bir arıza veya hatalı alçalma nedeniyle kaza yapmış olabileceğini ifade etti.
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