Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li belediyede bayram öncesi işçi kıyımı! /03 Haziran 2019 19:36

MHP'li belediyede bayram öncesi işçi kıyımı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde bayram öncesi binin üzerinde belediye çalışanının işten çıkarıldığını belirtti.

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Partisinin Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe teşkilatlarının düzenlediği bayramlaşma programına katılan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özel, İstanbul’daki yoğun seçim gündeminden aileleriyle bayramlaşmak için Manisa’ya geldiğini anımsattı.İstanbul’da yaşayan yaklaşık 82 bin Manisalı seçmen bulunduğuna dikkati çeken Özel, şimdi hep birlikte büyük bir mücadele vermek durumunda olduklarını dile getirdi.

CHP’nin ülke genelinde büyük bir başarı kazandığını belirten Özel, “23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkıp bu büyük mağduriyeti ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 23 Haziran’da hak, hukuk ve adalet yerini bulursa, demokrasi yeniden kazanırsa bu Türkiye’de demokrasiye inananların kazanabileceği öz güvenini yükseltir ve gelecek süreçleri hepimiz açısından daha kolay kılar. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri bizler için artık demokrasi ve gelecek mücadelesinin mihenk taşlarından bir tanesi olmuştur” ifadelerini kullandı. 

“BİNİN ÜZERİNDE İŞÇİ, İŞTEN ÇIKARILDI”

Manisa’da binin üzerinde büyükşehir belediyesi çalışanın bayram öncesi işten çıkarıldığını belirten Özel, “Biz her vatandaşımıza sahip çıkacağız. Bu işten çıkarmalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gerçek yüzünü göstermiştir. Manisa’yı hem AK Parti’den, hem de ittifak ortağı Cengiz Ergün’den kurtarmak boynumuzun borcudur” diye konuştu. 
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