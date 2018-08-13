Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da muson yağmurlarında şimdiye kadar 774 kişi hayatını kaybetti /13 Ağustos 2018 10:09

Hindistan'da muson yağmurlarında şimdiye kadar 774 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın yedi eyaletinde muson mevsiminde şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 774 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezinden yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 187, Uttar Pradeş'te 171, Batı Bengal'de 170, Maharaştra'da 139 kişi, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Kerala ve Batı Bengal'de kayıp 27 kişinin arandığı belirtildi.Ülkede etkili olan yağış ve sellerde 245 kişinin yaralandığı ifade edildi.Meteoroloji Kurumu, çarşamba gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eyaletin çeşitli bölgelerinde birkaç gün süreyle acil durum ilan edildiğini duyurmuştu. 

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