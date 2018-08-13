Döviz açılış fiyatları

Dolar 6,6750 liradan, avro 7,6250 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,6730 liradan alınan dolar, 6,6750 liradan satılıyor.

7,6230 liradan alınan avronun satış fiyatıysa 7,6250 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5190 lira, avronun satış fiyatıysa 7,4530 lira olmuştu.

]Dolar, önceki gece 7.2362’ye çıkarak tarihi zirvesini yaptı. Dolardaki ani tırmanış üzerine ekonomi yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi.







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ( BDDK ) swap işlemlerine sınırlama getirdi.





Ardından Saray'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'B ve C planlarımız mevcut' sözlerine açıklık getirildi ve mevduat hesaplarına el konulacağı ve sabit kura dönülmeyeceği açıklandı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise gece yarısı 'Aksiyon planımız hazır' açıklaması yaptı.