Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da Budist'i öldüren kaplan için av operasyonu başlatıldı /14 Aralık 2018 16:02

Hindistan'da Budist'i öldüren kaplan için av operasyonu başlatıldı

Hindistan'da orman bekçileri, bir Budist'in meditasyon yaparken kaplanların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından av operasyonu başlattı.

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35 yaşındaki Budist rahip Rahul Walke Bodhi, Hindistan'ın batısında bulunan Ramdegi Ormanı'nda, bir ağacın dibinde meditasyon yaparken bir leoparın saldırısına uğradı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bölgeden sorumlu müdür yardımcısı Gajendra Narwane, Hindistan halkını ormana gitmemeleri konusunda uyardı.

Orman bekçilerinin av operasyonu kapsamında kaplanı yakalamak için Ramdegi Ormanı'na iki kafes ve kamera kurdukları belirtildi.
Ayrıca, Bodhi'nin öldüğü bölge de çevrilerek güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet yetkilileri, geçen ay içerisinde 825 kilometrelik ormanda leopar ve kaplan saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hindistan'da 12 bin ile 14 bin arasında leopar bulunduğu düşünülüyor.
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