Hillary Clinton kaybetmenin kitabını yazıyor

Clinton’ın kitap hazırlığında olduğuna ilişkin Yayıncı kuruluş Simon & Schuster’dan aldığı bilgiyi paylaşan AP, kitabın önümüzdeki yılın sonbaharında raflarda olacağını belirtti.





Hillary Clinton’ın daha önce yayınlanan altı adet kitabı bulunuyor. Kitapların tümünün yayıncı kuruluşunun Simon & Schuster olması yeni kitap iddialarını güçlendiriyor.





İşte AP’den servis edilen haber:





Hillary Clinton’ın, 2017 için birçok planı var, ancak bunlardan biri de Donald Trump’a karşı şaşırtıcı bir şekilde kaybettiği 2016 başkanlık seçimi sürecinde yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan bir kitap yazmak.





Yayıncı kuruluş Simon & Schuster, Dışişleri Eski Bakanı, senatör ve First Lady Clinton’ın, başkanlık yarışında yaşadıklarını konu alan makaleler bütününden oluşan bir kitap hazırlığında olduğunu duyurdu.





Kitabın henüz bir adı olmasa da anlattıkları itibarıyla oldukça bilgi verici ve heyecanlı olacağı belirtiliyor.





Clinton ayrıca, yarış sürecinde eleştiri oklarına hedef olduğu birçok konuya da cevap verecek.