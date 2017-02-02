Samanyolu Haber /Dünya / Hillary Clinton kaybetmenin kitabını yazıyor /02 Şubat 2017 23:13

Hillary Clinton kaybetmenin kitabını yazıyor

Donald Trump'a karşı başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton 'boş durmuyor'. Yayıncı kuruluşlardan sızan bilgilere göre Clinton 2016'daki başkanlık yarışını konu alacak bir kitap yazıyor. Kitabın adı belli olmasa da oldukça ilgi çekici ve heyecanlı olacağına kesin gözüyle bakılıyor

Hillary Clinton kaybetmenin kitabını yazıyor

Clinton’ın kitap hazırlığında olduğuna ilişkin Yayıncı kuruluş Simon & Schuster’dan aldığı bilgiyi paylaşan AP, kitabın önümüzdeki yılın sonbaharında raflarda olacağını belirtti.

Hillary Clinton’ın daha önce yayınlanan altı adet kitabı bulunuyor. Kitapların tümünün yayıncı kuruluşunun Simon & Schuster olması yeni kitap iddialarını güçlendiriyor.

İşte AP’den servis edilen haber:

Hillary Clinton’ın, 2017 için birçok planı var, ancak bunlardan biri de Donald Trump’a karşı şaşırtıcı bir şekilde kaybettiği 2016 başkanlık seçimi sürecinde  yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan bir kitap yazmak.

Yayıncı kuruluş Simon & Schuster, Dışişleri Eski Bakanı, senatör ve First Lady Clinton’ın, başkanlık yarışında yaşadıklarını konu alan makaleler bütününden oluşan bir kitap hazırlığında olduğunu duyurdu.

Kitabın henüz bir adı olmasa da anlattıkları itibarıyla oldukça bilgi verici ve heyecanlı olacağı belirtiliyor.

Clinton ayrıca, yarış sürecinde eleştiri oklarına hedef olduğu birçok konuya da cevap verecek.
<< Önceki Haber Hillary Clinton kaybetmenin kitabını yazıyor Sonraki Haber >>

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Boston Kilisesi'nde Ezan!

Boston Kilisesi'nde Ezan!

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:27:06