Samanyolu Haber /Gündem / Hidayet Karaca'ya örgüt üyeliğinden ceza verilmesi siyasi bir karar /09 Kasım 2017 19:05

Hidayet Karaca'ya örgüt üyeliğinden ceza verilmesi siyasi bir karar

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca geçtiğimiz günlerden bir çok hukuksuzluğun yaşandığı davada ceza aldı. Peki yargılama sürecinde neler yaşandı ?

Bu nasıl yargılama?

Nurullah Albayrak, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da yargılandığı davanın avukatlarından.. Bir çok Avukatın son duruşmalar girmediği savunmaların tam olarak yapılamadan mahkeme kararını açıkladı.. Son bir yıldır duruşmalara dahi girme imkanı verilmeyen Avukat Nurullah Albayrak Hidayet Karaca'ya verilen cezayı değerlendirdi. 

MC TV'de yapımcı ve sunuculuğunu Fatih Gök'ün yaptığı Madalyon programıma katılan Nurullah Albayrak davanın başından beri siyasi kararlarla yürütüldüğünü söyledi 


İŞTE PROGRAMIN TAMAMI 


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Bu nasıl yargılama?

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