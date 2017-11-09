Hidayet Karaca'ya örgüt üyeliğinden ceza verilmesi siyasi bir karar





MC TV'de yapımcı ve sunuculuğunu Fatih Gök'ün yaptığı Madalyon programıma katılan Nurullah Albayrak davanın başından beri siyasi kararlarla yürütüldüğünü söyledi









İŞTE PROGRAMIN TAMAMI









Nurullah Albayrak, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da yargılandığı davanın avukatlarından.. Bir çok Avukatın son duruşmalar girmediği savunmaların tam olarak yapılamadan mahkeme kararını açıkladı.. Son bir yıldır duruşmalara dahi girme imkanı verilmeyen Avukat Nurullah Albayrak Hidayet Karaca'ya verilen cezayı değerlendirdi.