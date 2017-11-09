Abdülkadir Selvi çok fena yakalandı!

Selvi, bugünkü yazısında "F... yeni bir darbe yapamaz deniliyor ama kimse kendini kandırmasın. Tespit edilemeyen unsurları ile bir suikast girişiminde bulunmayacağını kim garanti edebilir?" ifadelerini kullandı.







Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





"15 Temmuz'dan sonra yapılan tutuklamalara ve devam eden ihraçlara rağmen F...'nün, TSK'da henüz deşifre olmayan askerlerle irtibatını koparmadığı ortaya çıkıyor... 15 Temmuz'da Yurtta Sulh Konseyi'nin yayınladığı görevlendirmelerde isimleri yer almadığı için tespit edilemeyenlerden söz ediyorum. Kriptonun da kriptosu yani. F... yeni bir darbe yapamaz deniliyor ama kimse kendini kandırmasın. Tespit edilemeyen unsurları ile bir suikast girişiminde bulunmayacağını kim garanti edebilir?"





Selvi'nin bugünkü yazısının Hürriyet'teki görseli













5 AY SONRA AYNI YALAN





Selvi 5 ay önce 5 Haziran 2017'deki yazısında ise birebir aynı cümleler ve suikast yalanıyla Hizmet Hareketi'ne iftira atmıştı. İşte yazıdaki o bölüm



