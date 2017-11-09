Abdülkadir Selvi çok fena yakalandı!

Selvi, bugünkü yazısında "F... yeni bir darbe yapamaz deniliyor ama kimse kendini kandırmasın. Tespit edilemeyen unsurları ile bir suikast girişiminde bulunmayacağını kim garanti edebilir?" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"15 Temmuz'dan sonra yapılan tutuklamalara ve devam eden ihraçlara rağmen F...'nün, TSK'da henüz deşifre olmayan askerlerle irtibatını koparmadığı ortaya çıkıyor... 15 Temmuz'da Yurtta Sulh Konseyi'nin yayınladığı görevlendirmelerde isimleri yer almadığı için tespit edilemeyenlerden söz ediyorum. Kriptonun da kriptosu yani. F... yeni bir darbe yapamaz deniliyor ama kimse kendini kandırmasın. Tespit edilemeyen unsurları ile bir suikast girişiminde bulunmayacağını kim garanti edebilir?"
Selvi'nin bugünkü yazısının Hürriyet'teki görseli
5 AY SONRA AYNI YALAN
Selvi 5 ay önce 5 Haziran 2017'deki yazısında ise birebir aynı cümleler ve suikast yalanıyla Hizmet Hareketi'ne iftira atmıştı. İşte yazıdaki o bölüm
"TSK içinde darbeye bilerek bulaştırmadıkları unsurlarla yeni bir darbe girişiminde bulunabilir mi? 15 Temmuz’dan sonra alınan tedbirlerle bunun mümkün olmadığı söyleniyor. “En az 10 yıl daha bellerini doğrultamazlar” deniliyor. Ama 15 Temmuz için de mümkün değil deniliyordu. Yeni bir kalkışma şeklinde olmayabilir. Her defasında yeni bir plan yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast yapmak için fırsat kolladıkları sır değil. Bu tehdit henüz bertaraf edilemedi."
Selvi'nin 5 ayn önceki yazısı