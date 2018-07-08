Samanyolu Haber /Gündem / 'Hiç konuşmasaydı 2 ay sonra Genel Başkan'dı' /08 Temmuz 2018 11:38

'Hiç konuşmasaydı 2 ay sonra Genel Başkan'dı'

Meclis'in açılmasının ardından siyasi parti ve milletvekili kulisleri de duyulmaya başlandı.

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Gazete Duvar'ın haberine göre Meclis'teki yemin töreninin perde arkasına dair haberinde CHP ve MHP'nin töreni 'tam kadro' izlemesiyle ilgili olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise verilen aralar dışında Genel Kurul’dan hiç ayrılmadı. 2 lider tüm yemin törenini izleyince CHP ve MHP milletvekilleri de “genel başkana saygı” ve “nezaket”ten ötürü salondan dışarı çıkamadı. Böyle olunca yeni dönem Meclisi’nde 600 milletvekilinin yemin törenini de baştan sona neredeyse kesintisiz izleyen gruplar CHP ve MHP grupları oldu. Bu tablo kuliste milletvekilleri arasında birçok espriye neden oldu" ifadelerine yer verildi. 

“İnce bu süreçte hiç konuşmasaydı 2 ay sonra genel başkandı” 

Öte yandan Gazete Duvar'ın kulis haberinde, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili konuşulanlar da yer aldı. Haberde şunlar aktarıldı:

"Kulislerde İnce’nin özel bir görüşmeyi basının önünde açıklamasına, kurultay çağrısının hızına ve İnce’nin üslubuna tepki var. Bir muhalif, illerindeki İnce taraftarlarının birçoğunun bir haftada tavır değiştirdiğini söylerken “İnce bu süreçte hiç konuşmasaydı 2 ay sonra genel başkandı” yorumu yaptı. Bakalım kurultay tartışmasında kazanan taraf hangisi olacak."
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