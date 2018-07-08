Samanyolu Haber /Gündem / İyi Partililerin Bahçeli'yle samimiyetleri tartışılıyor /08 Temmuz 2018 11:33

İyi Partililerin Bahçeli'yle samimiyetleri tartışılıyor

MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın dün Meclis'te Devlet Bahçeli'nin oturduğu sıraya gitti ve el sıkıştı. İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz da Bahçeli’nin elini öptü.

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TBMM 27. Dönem milletvekillerinin ant içme töreninde kaydedilen iki kare sosyal medyada gündemi işgal ediyor.

MHP’den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti’ye geçen Koray Aydın Meclis’teki ilk gününde Devlet Bahçeli’nin oturduğu sıraya gitti ve el sıkıştı. Yerine oturduğu sırada tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli önce şaşkınlığını gizleyemedi, ardından da ayağa kalkarak Aydın’ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın’ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da devam etti.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ARKAZ, BAHÇELİ’NİN ELİNİ ÖPTÜ

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli’nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü.

MUSAVAT DERVİŞOĞLU BAHÇELİ'NİN ÖNÜNDE EĞİLDİ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu'nun da yemin ettikten sonra Devlet Bahçeli'nin yanına gittiği görüldü. Sosyal medyada Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin elini öptüğü de iddia edildi. Fakat daha sonradan Dervişoğlu'nun el öpmediği sadece eğildiği aktarıldı.

Görüntülerin ardından kimi İyi Partililer durumu protesto etti.  İyi Partili Murat Ağırel, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden durumu eleştirerek, "Ben İyi Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum" dedi.

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