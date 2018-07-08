İyi Partililerin Bahçeli'yle samimiyetleri tartışılıyor

TBMM 27. Dönem milletvekillerinin ant içme töreninde kaydedilen iki kare sosyal medyada gündemi işgal ediyor.





MHP’den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti’ye geçen Koray Aydın Meclis’teki ilk gününde Devlet Bahçeli’nin oturduğu sıraya gitti ve el sıkıştı. Yerine oturduğu sırada tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli önce şaşkınlığını gizleyemedi, ardından da ayağa kalkarak Aydın’ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın’ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da devam etti.





İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ARKAZ, BAHÇELİ’NİN ELİNİ ÖPTÜ





Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli’nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü.





MUSAVAT DERVİŞOĞLU BAHÇELİ'NİN ÖNÜNDE EĞİLDİ