Samanyolu Haber /Ekonomi / Hiç bu seviyeye gelmemişti... Türkiye Almanya'dan 40 kat daha riskli kabul edildi /10 Ağustos 2018 11:26

Hiç bu seviyeye gelmemişti... Türkiye Almanya'dan 40 kat daha riskli kabul edildi

Ankara-Washington gerilimi, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında rekor düşük seviyelere gerilemesine sebep olurken; Türkiye’nin kredi riskinin en temel göstergesi olan CDS (kredi risk primi) tarihi seviyelere yükseldi.

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Türkiye CDS, kur kriziyle birlikte 400 seviyesini test ediyor. 

CDS, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteriyor. Türkiye risk priminde yaşanan yüksek seyirler, TL varlıklarında iyimser bir tablonun oluşmasının önüne geçiyor. 

Bir kişi ya da kuruluş, ülke vs'ye verilen kredinin geri ödenip ödenmeyeceğini ölçmeye yarayan kredi risk primi sıralamasında Türkiye son zamanlarda zirveyi zorluyor.

ALMANYA'DAN 40 KAT DAHA RİSKLİ

Batık olduğu belirtilen Yunanistan'ın çok üzerinde kredi batma riski bulunan Türkiye, bu anlamda Almanya'dan tam 40 kat daha riskli bir ülke olarak görülüyor.


CDS NEDİR?

CDS, Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır ve “kredi risk primi” olarak adlandırılır

CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. 

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