Samanyolu Haber /Ekonomi / TESK Başkanı'na göre her şey spekülatif, piyasa haftaya normale döner /10 Ağustos 2018 11:33

TESK Başkanı'na göre her şey spekülatif, piyasa haftaya normale döner

TESK Başkanı Palandöken, döviz kurlarındaki sert yükselişlerin 'spekülatif gelişmeler'den kaynaklandığını öne sürerek, "Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek. Paniğe kapılmaya gerek yok" dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki sert yükselişle ilgili, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

?"Piyasalarda spekülatif bir gelişme var" diyen Palandöken, "Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek" ifadesini kullandı.

Palandöken, "Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları milletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı" dedi.

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