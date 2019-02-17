Samanyolu Haber /Gündem / Her yerde kimlik kontrolü... Bir gecede 575 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı! /17 Şubat 2019 11:46

Her yerde kimlik kontrolü... Bir gecede 575 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı!

İçişleri Bakanlığı, dün yurt çapında polis ve jandarmanın GBT yaptığı operasyonda, 575 bin kişinin kimliğinin sorgulandığını, aranan 3673 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeği ile 4623 noktada 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' adlı uygulama gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk binalar, kamu binaları çevreleriyle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu taşıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve terminal girişleriyle park ve bahçeler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde rastgele GBT uygulaması yapıldı.

575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147.580 araç ve 18.643 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalarda hakkında arama kaydı bulunan 3673 kişi gözaltına alındı
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