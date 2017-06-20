Samanyolu Haber /Gündem / Her sokak başında görülen yürek burkan manzaralar /20 Haziran 2017 11:05

Her sokak başında görülen yürek burkan manzaralar

AKP Dönemimde uyuşturucuda artış yüzde 678 oldu. Bu artış gözle de görülmeye başladı. Başta büyükşehirler olmak üzere uyuşturucu krizine girenleri bir çok köşe başında görmek mümkün...

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Türkiye'de son yıllarda bir uyuşturucu bitiyor Başkası piyasaya çıkıyor. Devlet adeta bu konuda aciz kalmış durumda .

İşte İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde bir genç kızın içine düştüğü durum 


Bu fotoğrafta Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekildi.. Bir genç aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Ayağa kalmak isteyen genç, bir anda dengesini yitirerek dereye yuvarlandı. Dereye düşen genci fark eden çevredekiler tarafından  dere kenarına çıkararak kurtarıldı.


Bu manzaraların sayısını artırmak mümkün .. 



PEKİ RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR... 

AKP döneminde uyuşturucu kullanımındaki artış o kadar fazla oldu ki TUİK bu konuda istatistik yayınlamayı bıraktı. En son araştırma 2013'te yayınlanmış. Bu rakamlara göre bile Son 14 yılda uyuşturucu kullanımı patlamış durumda.. 

 2007 yılında 38 bin 61 olan madde bağımlılığı merkezlerinde tedavi görenlerin sayısının, 2013’te 7 kat artarak 258 bin 441’e çıktı







Türkiye'de son yıllarda onlarca gencin hayatını kaybetmesine neden olan Bonzai'nin yerini ev yapımı uyuşturucu aldı.

 Peki nedir bu ev yapımı uyuşturucu ve nasıl önlenecek?

Bonzai’nin yerini ev yapımı uyuşturucu aldı. Kullanan kişiyi adeta zombiye çeviren ve iki ot ile bazı kimsayalların karıştırılmasından elde edilen uyuşturucu, gençler arasında hızla yayılıyor.

BONZAİ’NİN YERİNİ ALDI

Türkiye’de gençler arasında son yıllarda hızla yayılan ve büyük tepkilere neden olan Bonzai’nin yerini ev yapımı uyuşturucu aldı. Polisin düzenlediği operasyonlar sonrası piyasada az kalan ve fiyatı artan Bonzai’nin yerine alternatif bir şeyler arayan gençler ev yapımı uyuşturucuya yöneldi. İki ot ve bazı kimyasallarla üretilen ve üçüncü kullanımda kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilen “ev yapımı uyuşturucu”, gençleri adeta zombiye çeviriyor. Son olarak Taksim’de bir genç kızın içler acısı hali, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

EMNİYET’TEN BAKANLIĞA: ACİL ÖNLEM ALIN!

Zehir sektörünün son ürünü olan uyuşturucu, kısa sürede Emniyet Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Söz konusu uyuşturucu ve benzerleri gibi merdiven altında üretilen uyuşturucular için kapsamlı bir rapor hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’ndan acil olarak gerekli önlemlerin alınmasını ve bu uyuşturucularda kullanılan bitki türlerinin ithalatı ve satışında bir dizi sınırlamalar getirilmesini talep etti. Bu uyuşturucularda kullanılan bitki türlerinin aktarlarda bile kolaylıkla bulunabildiği belirtiliyor.
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