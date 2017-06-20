Her sokak başında görülen yürek burkan manzaralar

Türkiye'de son yıllarda bir uyuşturucu bitiyor Başkası piyasaya çıkıyor. Devlet adeta bu konuda aciz kalmış durumda .





İşte İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde bir genç kızın içine düştüğü durum









Bu fotoğrafta Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekildi.. Bir genç aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Ayağa kalmak isteyen genç, bir anda dengesini yitirerek dereye yuvarlandı. Dereye düşen genci fark eden çevredekiler tarafından dere kenarına çıkararak kurtarıldı.









Bu manzaraların sayısını artırmak mümkün ..













PEKİ RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR...





AKP döneminde uyuşturucu kullanımındaki artış o kadar fazla oldu ki TUİK bu konuda istatistik yayınlamayı bıraktı. En son araştırma 2013'te yayınlanmış. Bu rakamlara göre bile Son 14 yılda uyuşturucu kullanımı patlamış durumda..





2007 yılında 38 bin 61 olan madde bağımlılığı merkezlerinde tedavi görenlerin sayısının, 2013’te 7 kat artarak 258 bin 441’e çıktı







