Tutuklu gazeteci ve aydınlar Ahmet Turan Alkan, Mümtaz'er Türköne, Mustafa Ünal, İbrahim Karayeğen Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında tutuklu gazeteci ve yazarlarla ilgili çağrı yaparak, “İktidara yakın medyadaki arkadaşlar… Biliyorum, eminim çoğunuz da aynı duyguyu taşıyorsunuz… Siz de el verin…Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım…”dedi.





Özkök, Çağlayan Adliyesi’nde aralarında KHK ile kapatılan ZamanGazetesi yazarları Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal’ın bulunduğu fotoğrafı köşesine taşıyarak şunları söyledi:







“BU fotoğrafı son duruşmada Hasan Cemal çekti sanıyordum.





Arkada pembe bordo ceketli Ahmet Turan Alkan.





Sağındaki Mümtazer Türköne… Öndekiler gece editörü İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal…





Dördü de gazeteci… Dördü de hâlâ Silivri’de…





Enis Berberoğlu, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan (Dün tahliye kararı çıktı) ve Ahmet Altan… Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararlarına rağmen hâlâ içerideler…





Tuncay Özkan ve Ahmet Şık…





İkisi de Silivri’de uzun süre yatmış gazeteci…





24 Haziran günü ikisi de seçildi, önümüzdeki günlerde mazbatalarını alacaklar.





İktidara yakın medyadaki arkadaşlar… Biliyorum, eminim çoğunuz da aynı duyguyu taşıyorsunuz…





Siz de el verin…





Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım…





Dün Hasan’a sordum…





Fotoğrafı o çekmemiş…





Bir “İnsan Hakları Derneği” üyesi çekmiş…





Yani deklanşöre basan isim kimse, o da böyle diyor…”