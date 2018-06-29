Samanyolu Haber /Gündem / Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım /29 Haziran 2018 10:26

Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök: İktidara yakın medyadaki arkadaşlar... Biliyorum, eminim çoğunuz da aynı duyguyu taşıyorsunuz... Siz de el verin...Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım...

SHABER3.COM

Tutuklu gazeteci ve aydınlar Ahmet Turan Alkan, Mümtaz'er Türköne, Mustafa Ünal, İbrahim Karayeğen Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında tutuklu gazeteci ve yazarlarla ilgili çağrı yaparak, “İktidara yakın medyadaki arkadaşlar… Biliyorum, eminim çoğunuz da aynı duyguyu taşıyorsunuz… Siz de el verin…Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım…”dedi.

Özkök, Çağlayan Adliyesi’nde aralarında KHK ile kapatılan ZamanGazetesi yazarları Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal’ın bulunduğu fotoğrafı köşesine taşıyarak şunları söyledi:

“BU fotoğrafı son duruşmada Hasan Cemal çekti sanıyordum.

Arkada pembe bordo ceketli Ahmet Turan Alkan.

Sağındaki Mümtazer Türköne…  Öndekiler gece editörü İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal…

Dördü de gazeteci… Dördü de hâlâ Silivri’de…

Enis Berberoğlu, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan (Dün tahliye kararı çıktı) ve Ahmet Altan… Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararlarına rağmen hâlâ içerideler…

Tuncay Özkan ve Ahmet Şık…

İkisi de Silivri’de uzun süre yatmış gazeteci…

24 Haziran günü ikisi de seçildi, önümüzdeki günlerde mazbatalarını alacaklar.

İktidara yakın medyadaki arkadaşlar… Biliyorum, eminim çoğunuz da aynı duyguyu taşıyorsunuz…

Siz de el verin…

Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım…

Dün Hasan’a sordum…

Fotoğrafı o çekmemiş…

Bir “İnsan Hakları Derneği” üyesi çekmiş…

Yani deklanşöre basan isim kimse, o da böyle diyor…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hep birlikte onları hapisten, Türkiye’yi bu ayıptan... Sonraki Haber >>

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:48