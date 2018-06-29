Dış ticaret açığı yüzde 5,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara çıktı. Ancak ithalat da yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Mayıs ayında dış ticaret açığı ise yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8’e geriledi.









Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3 artarken ithalat yüzde 1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2018 yılı mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 3,1 arttı.





AB’YE İHRACAT ARTTI





Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında yüzde 45 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 50,9 oldu.





Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Mayıs ayında 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.





İTHALATTA LİDER ÇİN





Çin’den yapılan ithalat, 2018 yılı mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile İngiltere izledi.





Mayıs ayında ISIC Rev.3’e (Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır) göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,2’yi buldu.





İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.