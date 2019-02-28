Henüz lojmandayken Akın Öztürk'ü darbenin 1 numarası ilan eden MİT'çi eski asker kim?

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün, 15 Temmuz gecesi, henüz lojmanından çıkmadan, darbe girişimini önlemesi için Org. Abidin Ünal tarafından davet edilmeden ve Akıncı Üssü’ne gitmeden önce MİT'çi eski asker tarafından darbenin 1 numarası ilan edildiği ortaya çıktı.





Genelkurmay Çatı Davası’na dahil edilen ek klasörlerde yer alan Elazığ’daki 8. Kolordu Komutanlığı’nın 15-16 Temmuz’a ilişkin ceridesine göre 15 Temmuz gecesi Ankara’dan arayan eski asker S.Ü., Kolordu Komutanına “Bunun bir F... darbesi olduğunu, darbenin muhtemel askeri liderinin de Org. Akın Öztürk olduğunu’ iletti.





Belgeye ulaşan Odatv yazarı Müyesser Yıldız, eski bir asker olan ve ‘devletin çok önemli bir biriminde çalışmaya başlayan S.Ü’nün, 15 Temmuz gecesi kritik başka komutanları aradığını ve televizyonlara bağlanıp, darbe karşıtı açıklamalar yapmasını sağladığını yazdı.





Yıldız’ın yazısında şu bilgiler yer aldı:





‘Saat 23.17’de cep telefonuyla bir görüşme daha yapılıyor.





Arayan ve aranan yine aynı kişiler; Ankara’dan S.Ü. ve Kolordu Komutanı.





Açıklama kısmında ise şu not var:





“Bunun bir F... darbesi olduğunu, darbenin muhtemel askeri liderinin de Org. Akın Öztürk olduğunun değerlendirildiği bildirilmiş ve bu kalkışmanın engellenmesi için süratle gerekenleri yapacağı iletilmiştir.”





Saate dikkat; Akın Öztürk daha lojmanda… Henüz Abidin Ünal’la görüşmemiş, Akıncı’ya da gitmemiş…





Keza dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın bir televizyona bağlanarak açıklama yapmasının ve Hulusi Akar’ın Genelkurmay’da derdest edilmesinin üzerinden sadece 15 dakika geçmiş…





Ancak S.Ü. iktidar yetkililerinden de savcılardan da medyadan da saatlerce önce “Darbenin muhtemel askeri liderinin Org. Akın Öztürk olduğunu” değerlendirip, bunu Elazığ’a bildiriyor.





Bu isme, 15-16 Temmuz’da başka yerlerde de rastlıyoruz.





Mesela, darbe teşebbüsünün önemli isimlerinden Mehmet Dişli’nin HTS kayıtlarından, 15 Temmuz günü saat 10.13 ve 10.18’de görüştükleri, keza S.Ü.’nün 16 Temmuz saat 04.28’de çalıştığı kurumdan veya buraya yakın bir yerden Dişli’ye mesaj gönderdiği, 09.44’te de aradığı görülüyor.





Dişli’nin HTS kayıtları üzerinde yapılan analizde, “Saat 04.28’de mesaj ile gerçekleştirilen iletişim, olayın seyri açısıdan dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir” denildiğini kaydedelim.





Başka?





Kritik başka komutanların da 15 Temmuz gecesi S.Ü.’nü aradığı, bu komutanların gece yarısından sonra televizyonlara bağlanıp, darbe karşıtı açıklamalar yapmasını sağlayanın da o olduğu ifadelerde geçiyor.





İddialara göre; S.Ü. eski bir asker. Daha sonra devletin çok önemli bir biriminde çalışmaya başlamış. 15 Temmuz’dan sonra ise yurtdışı görevine gönderilmiş.





“Peki böylesine önemli bir tespiti yapmış ve bu tespiti de devletin resmi kayıtlarına geçmiş olan bu ismin hiç bilgisine başvurulmuş, ifadesi alınmış mı?” diye sorarsanız;





Görünen o ki, birçokları gibi hayır!



