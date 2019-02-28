Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple Türkiye'de indirime hazırlanıyor /28 Şubat 2019 02:00

Apple Türkiye'de indirime hazırlanıyor

Alım gücü düşen Türk halkına ürünlerini satmakta zorlanan Apple'ın servis fiyatlarının ardından ürün fiyatlarında da indirime gideceği belirtiliyor

SHABER3.COM

Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamalarla genel anlamda bir indirim sinyali veren şirket CEO'su Tim Cook, Türkiye başta olmak üzere Dolar ve diğer para birimlerine karşı değer kaybeden yerel para birimlerine sahip ülkeler için, Apple’ın yeni bir yerel fiyatlandırma stratejisi izleyeceğini belirtmişti.

Ahvalnews.com'da yer alan habere göre bu amaçla teknik servis fiyatlarını düşüren Apple Türkiye, çok yakın bir zaman içerisinde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac modellerinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

Söz konusu bu indirim için net bir tarih bilinmiyor. Ancak, bahsi geçen indirimin Apple’ın Mart ayından düzenleyeceği etkinlik sonrasında Apple Store’u yeni ürünler ile güncelleyeceği sırada gerçekleşeceği öngörülüyor.
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