Hem hakim ve savcıları belirliyor hem Bahçeli'nin avukatlığını yapıyor

Odatv yazarı avukat Celal Ülgen'in aktardığına göre Sabahattin Önkibar "Devlet Bahçeli Ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitap yazmış ve ardından konuyu yargıya taşınmıştı.





Bu arada kitabını yayınlamasından sonra Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan binası kar maskeli kişiler tarafından saldırıya uğramış ve saldırganlar yayınevinin camlarını çekiçlerle kırarak kaçmışlardı.





Devlet Bahçeli'nin avukatları da kitapla ilgili toplatma kararı aldırdı.





Celal Ülgen'in yazısının devamı şöyle:





"Şimdi yeni yaşadığımız bir olayı belgeleriyle aktarmak istiyorum.





“Bahçeli'nin adeta resmi koruma altına alındığı bir düzlemde neyi kime anlatabileceğimizi düşünmekteyiz” demiştik. O gün bu sözlerle iktidarın devlet bahçeliye hukuki destek verdiğini, olmayacak kararları çıkarttığını ve bu sürecin aslında olağanüstü Genel Kurulun toplanması, itirazı sürecinde de ortaya çıktığını, bu kitap toplatma işinin de bu korumanın bir devamı olduğunu kısaca anlatmak istemiştik.













Okuyan yazandan ariftir derler ya...





Biz de böyle düşündük ve kısa cümle içinde okurun anlayışına sunduk.





Ve sonra ne oldu? Devlet Bahçeli’nin kitap toplatan avukatı HSK üyesi oldu.





Hangi destekle?





Siyasi İktidarın desteğiyle.





Biz ne diyorduk.





Bahçeli’ye hukuki kalkan veriliyor ve olmayacak kararlar alınıyor demiştik.





Yanılmış mıyız?





Şimdi geldik 12 Eylül 2017 günlü tedbir kararı ile alınan Kitap toplatma kararının ana duruşmasına.







Ankara’daki meslektaşlarımız dosyada hala avukat görünün Bahçelinin avukatı Dr. Hamit Kocabey’in HSK üyesi bulunduğu ve bu nedenle dosyada avukat olarak yer almasının mümkün olmadığı itirazını yapıyor.





HSK üyesi Sn. Kocabey yerine duruşmaya giren meslektaşımız bu itirazın yerinde olmadığını belirtiyor ve mahkeme yargıcı bu durumun hukuka uygun olup olmadığı konusunda Anayasa, Avukatlık Kanunu ve HSK Kanunu’nu incelemek ve bir karara varmak üzere kendisine süre veriyor.













1. Dr. Hamit Kocabey’in HSK üyesi olması nedeni ile bu dosyadan hemen çekilmesi gerekmez miydi?





2. Mahkemece yargıcı neyi inceleyecek?





3. HSK üyesinin; mahkeme yargıcını atama, terfi ettirme gibi yetkilere sahip olacak bir üst kurulun üyesi olması, o davada avukat olarak kalması durumu yargıcın kendi bağımsızlığını da zedelemiyor mu?





İş Bu kadarla da kalmıyor.





Yargıç karara varmak üzere kitabı okumak için de kendisine sürre veriyor.





Yani Kitabı yapılan itirazlara karşın Mahkeme Yargıcı hala okumamış.





Ve bir karara varmak üzere daha yeni kitabı okumak için süre alıyor.





İşte bu kadarına Pes…