Samanyolu Haber /Gündem / Helikopter kazası ile ilgili ilginç iddia /14 Şubat 2019 22:54

Helikopter kazası ile ilgili ilginç iddia

İstanbul Çekmeköy'de peş peşe meydana gelen helikopter kazalarında sabotaj var mı?

SHABER3.COM

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Çekmeköy'de 4 askerimizin şehit olduğu UH-1 tipi helikopter kazasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Genelkurmay kaynaklarıyla görüştüğünü söyleyen Yeniçağ yazarı Takan, açıktan ifade edilmese de kazada bir sabotaj olma ihtimali olduğunu belirtti.

Bugünkü yazısında UH-1 helikopter kazasına dair dikkat çeken sözler sarf eden Takan, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğim net bir gerçek var; TSK'da helikopterlerin bakım işleri rastlantılara bırakılmaz. Hele ağır bakım işi kelimenin tam manasıyla dört dörtlük yapılır. En ufak bir vida bile elden geçirilir. Azrail ile şaka yapılmayacak kadar ciddiye alınır bu bakım işleri. Bakım ve testlerden başarı ile geçen helikopterin uçuşuna öyle izin verilir. Kaza kırım raporları açıklanırsa helikopterlerimizin düşme sebeplerini resmî olarak öğrenebileceğiz. Ancak, ifade etmeliyim ki, askerî kaynaklarda derin bir kaygı var. Görüştüğüm gerek Genelkurmay kaynakları gerekse Kara Havacılık Komutanlığı kaynakları açıktan ifade edemeseler de "sabotaj" ihtimalinden bahsediyorlar, bu acı kaygıyı yaşıyorlar. UH-1 tipi askerî helikopterlerin uzun yıllardır uçuş yaptığı gerçeğinin yanı sıra, peş peşe gelen kazalarda "sabotaj" ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Suriye sınırında, TSK'nın büyük temizlik için emir beklediğini de göz önünde bulundurursak gerçekten bu kaygı yabana atılamaz."

Öte yandan Takan, Türk Silahlı Kuvetleri'nin, uçak ve helikopter bakımlarında çok ciddi ve hassas olduğunu belirtti.  

26 Kasım 2018 tarihinde de UH-1 tipi Amerikan yapımı helikopter kazası meydana gelmiş ve söz konusu kazada 5 askerimiz şehit olmuştu.
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