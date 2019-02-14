Samanyolu Haber /Gündem / Mazottaki vergi gıda fiyatlarının en önemli sebebi /14 Şubat 2019 23:14

Mazottaki vergi gıda fiyatlarının en önemli sebebi

Lüks yatlardan alınmayan vergi, üretim yapan çiftçi traktörünün mazotundan alınıyor. Ekonomik kriz yine vatandaşı vuruyor . Gıda fiyatlarının artmasının sebebi de mazottan alınan vergi

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Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan aşırı pahalılık, Türkiye'de hükümetin uyguladığı tarım politikalarının
problemli olduğunu gösteriyor.

Türkiye gibi tarım üretiminde ciddi tecrübesi olan bir ülkenin, tarım ürünlerinin temininde ithalat eksenli bir pozisyona düşmesinin uygulan tarım politikaların yanlışlığından kaynaklandığı düşünülüyor.

Çiftçiler özellikle üretim aşamasında ciddi zorluklar yaşarken, yaşanan sorunların başında akaryakıt problemi geliyor.  Hükümet her ne kadar akaryakıt konusundan çiftçiye destek verdiğini belirtse de söz konusu desteğin çiftçinin yüzünü tam anlamıyla güldürmediği biliniyor.

Hükümetin çiftçiye verdiği akaryakıt desteği çiftçinin üretim faaliyetini kolaylaştırmıyor. Çiftçiler, kullandıkları akaryakıta uygulanan vergilerin sıfıra indirilmesini talep ederken hükümetin bu konuda ciddi bir adım atmadığı görülüyor.

LÜKS DENİZ ARACI SAHİPLERİNE VAR, ÇİFTÇİYE YOK

Hükümet çiftçiye akaryakıt konusunda gerekli desteği vermezken lüks deniz araçlarında kullanılan akaryakıttan
ÖTV alınmaması olayın bir başka vahim boyutu olarak göze çarpıyor. Lüks deniz araçlarına sahip kişilerin kullandıkları akaryakıttan ÖTV alınmazken, ülkenin besin ihtiyacının karşılanmasında fedakarlık yapan çiftçiye akaryakıt desteğinin tam anlamıyla verilmemesi bir sosyal adaletsizlik örneği olarak görülüyor.

Özellikle tarım ürünlerinde oluşan darboğazın aşılması adına tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerekirken Türkiye'nin tarım ürünlerini ithal eder vaziyete gelmesi durumun vehametini gözler önüne seriyor.

Yakın bir zamana dek tarımda kendine yeten bir ülke olan Türkiye'de ortaya çıkan acı tablo uygulanan politikaların
yanlışlığına işaret ediyor.

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