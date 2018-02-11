HDP'nin yeni eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli

Divan Eş Başkanlığı'na da Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştal seçildi.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salona, partililerin şarj cihazlarının dahi sokulmadığı öğrenildi. Kongreye, 32 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Hangi partiler temsilci gönderdi?





Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Halkın TKP'si Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri GYK üyesi Oya Ersoy ve çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisi katıldı. Kongrelerine HDP'yi çağırmayan AKP ve MHP ise davet edilmedi.