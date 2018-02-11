Polis memuru tartıştığı iki kişiyi öldürdü

Amasya'da Futbol Sevenler Derneği olarak kullanılan bir dairede çıkan tartışmada, polis memuru M.A.K.'nin tabancayla vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti.







Hürriyet'te yer alan habere göre Amasya merkezde bulunan ve Futbol Sevenler Derneği olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada polis memuru M.A.K., Mustafa Çelik ve Naci Yıldız'ı beylik tabancasıyla vurdu. Çelik olay yerinde, Yıldız ise ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.





Çelik’in cenazesi polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan polis memuru M.A.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.