Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi /08 Eylül 2017 12:17

HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) 2014 yılı Ekim ayında IŞİD saldırısı altında olan Kobani için yaptığı çağrıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tahliye edildi.

HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi



25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bilgen'in tahliye kararının, her ay rutin olarak yapılan tutukluluk incelemesi sonucu verildiği bildirildi.

Bilgen, 29 Ocak’ta Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘adli kontrol’ ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

Bilgen, soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı.
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