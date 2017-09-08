HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi









25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bilgen'in tahliye kararının, her ay rutin olarak yapılan tutukluluk incelemesi sonucu verildiği bildirildi.





Bilgen, 29 Ocak’ta Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘adli kontrol’ ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.





Bilgen, soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı.