ABD'den Türk kargolarına sıkı denetim

TSA sözcüsü Michael England dün yaptığı açıklamada, güvenlik prosedürlerindeki değişikliğin 'kargoya yönelik yeni tehditlere karşılık verebilmek ve havacılıkta küresel güvenlik eşiğini yükseltmek' için yapıldığını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre England, halihazırda gönüllülük esasıyla Türkiye'nin uygulamakta olduğu önlemleri zorunlu hale getiren yönetmeliğin "ABD'ye hava yoluyla gelen kargonun Gelişmiş Hava Yolu Tarama Programı'na uygun şekilde incelenip güvenli hale getirilmesini" sağlayacağını belirtti.





AVUSTRALYA'DAKİ BİR OLAYI TAKİBEN KARAR ALINDI





Yetkililer, güvenlik yönetmeliği yayınlama kararının Avustralya'daki yaşanan bir olayını takiben ve istihbarat raporları sonucu alındığını ifade etti.





Avustralya polisi Temmuz'da IŞİD'in talimatı doğrultusunda Etihad havayollarının bir uçuşuna bomba yerleştirmek üzere 2 kişinin harekete geçtiğini açıklamıştı.





Avustralya polisi kıyma makinesinin içine yerleştirilen bomba düzeneğinde kullanılan askeri nitelikli patlayıcıların hava yoluyla Türkiye'den getirildiği ve bombalı eylemin IŞİD'den 'talimat ve ilham alınarak' planlandığını söylemişti.