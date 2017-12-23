HDP’li Paylan'ın muhaliflere yönelik suikast iddiasıyla ilgili yargı harekete geçti

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Türkiye merkezli bir yapının Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan muhalif gazeteci, akademisyenlere yönelik suikast yapacağı istihbaratını açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Paylan’ı tanık olarak bilgisine başvurmak üzere davet etti.







TBMM Genel Kurulu’nda bütçe çalışmaları nedeniyle dün ifade veremeyen Paylan, gelecek hafta savcılıkta ifade vereceğini dile getirdi. Suikast istihbaratıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Paylan, savcılıkta bildiği her şeyi anlatacağını söyledi. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de bu konuda soruşturmaların sürdüğünü belirten Paylan, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin işbirliği yaparak suikast hazırlığında olan karanlık yapıyı ortaya çıkarması gerektiğini dile getirdi.