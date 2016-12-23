Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li Buldan serbest bırakıldı /23 Aralık 2016 12:30

HDP’li Buldan serbest bırakıldı

İstanbul'daki evinde gözaltına alınan HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

HDP’li Buldan serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.
HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denilmişti.
Buldan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındım” bilgisini paylaşmıştı.

12 milletvekili tutuklanmıştı
HDP'nin şu anda 12 milletvekili tutuklu bulunuyor. HDP'ye yönelik operasyonlar sonucu daha önce de HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Ferhat Encü, HDP Grup Başkanvekili İdris Balüken, HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan, Mardin milletvekili Gülser Yıldırım, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Partinin Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
<< Önceki Haber HDP’li Buldan serbest bırakıldı Sonraki Haber >>

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:06