HDP’li Buldan serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denilmişti.

Buldan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındım” bilgisini paylaşmıştı.





12 milletvekili tutuklanmıştı

HDP'nin şu anda 12 milletvekili tutuklu bulunuyor. HDP'ye yönelik operasyonlar sonucu daha önce de HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Ferhat Encü, HDP Grup Başkanvekili İdris Balüken, HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan, Mardin milletvekili Gülser Yıldırım, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Partinin Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.