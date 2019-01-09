HDP iki büyükşehir ve ilçelerinde adaylarını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ olurken, Van Büyükşehir Belediye başkan adayları ise halen Van Milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ile MYK Üyesi Mustafa Avcı oldu. Cizre, Yüksekova, Sur, Silopi ve Lice’de adaylar açıklandı.









Saruhan Oluç basın toplantısına, HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Abdullah Koç ile Ankara il yöneticilerinin dün Ankara’da yaşanan gözaltılara ilişkin il binaları önünde açıklama yapmak isterken polisin gazlı saldırısına maruz kaldığını söyleyerek başladı. Oluç, “Polis vekillerimizi ve yöneticilerimizi darp etti. Bu tür saldırılar kabul edilemez. Çalışmalarımız engellenemez. Ağır polis şiddeti ve terörünü kınıyoruz” dedi.





‘KÜRT PARTİLERİ İTTİFAKI’





‘Kürt partiler ittifakı’nın önemine değinen Oluç, “Bu halkın talebiyle ulusal birliğe gidecek bu ittifak için HDP olarak elimizden gelen çabayı gösterdik. Sonucunda bu tarihi adım ortaya çıkmış oldu. Çalışmalar sürüyor. İttifak olan belediyeler ittifak güçleriyle birlikte yönetilecektir. Halkın katılımını sağlayan bir demokrasi anlayışıyla yönetilecektir” dedi.





Aday açıklamalarının yarın da devam edeceğini belirten Oluç daha sonra aralarında Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının olduğu 41 merkezdeki adayların isimlerini okudu.





Buna göre bazı illerin belediye eş başkan adayları şöyle:





Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı





Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt





Van/Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah





Van/Özalp: Dilan Öğrenci – Yakup Almaç





Van/Çaldıran: Leyla Adsak – Faruk Denir





Van/Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar





Van/Gürpınar: Rojbin Akdağ – Kemal Güler





Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker





Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk-Figen Altındağ





Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut





Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz – Salih Kuday





Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran





Kars : Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi









Muş: Sibel Genç – Sırrı Sakık





Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu





Malazgirt: Gülay Çelik – Erdal Çakar





Varto: Ülkü Baytaş – Gıyasettin Aydemir





Batman: Songül Korkmaz – Sabri Özdemir





Bitlis: Zekiye İlbasan – Faruk İşler





Tatvan: Serap Çakmak – Habip Yeşiltepe





Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı





Çukurca: Hevidar Ertunç – Ebubekir Kanat





Şemdinili: Felem Aker – Sami Beşer





Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan – Emin Bulgan





Ağrı/Doğubeyazıt: Yıldız Acar- Cesim Çakçı





Diyadin: Hazal Aras- İhsan Yenigün





Malatya/Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,





Şırnak/Cizre: Mehmet Ziriğ – Berivan Kutlu





Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk





İdil: Songül Erdem – Niyazi Çevrim





Fındık Beldesi: Ahmet İmre – Sevim İmre





Uludere: Selahattin Ürün – Feride Yaman





Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir





Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan





Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek





Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan





Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu





Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz





Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul





Bingöl/Karlıova: Evin Özen – Özkan Bingöl





Erzincan/Çağlayan: Özlem Demir – Veli Pınar Çağlayan