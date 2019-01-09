Samanyolu Haber /Gündem / Kolin İnşaat İstanbul Havalimanı ortaklığından çekiliyor /09 Ocak 2019 17:06

Kolin İnşaat İstanbul Havalimanı ortaklığından çekiliyor

İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin 5 ortağından biri olan Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortaklarıyla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşme yaptığını duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’de ortaklık yapısı değişebilir. 


'HİSSE DEVRİ İÇİN ORTAKLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ'

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin 5 ortağından biri olan Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortaklarıyla  İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşme yaptığını duyurdu. 
Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı’nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır.

Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz."

ORTAKLARIN YÜZDE 20'ŞER PAYI BULUNUYOR

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’de Cengiz İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Limak İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. Ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ’nin yüzde 20’şer payı bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kolin İnşaat İstanbul Havalimanı ortaklığından çekiliyor Sonraki Haber >>

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:32