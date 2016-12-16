Samanyolu Haber /Gündem / HDP genel merkezine pompalı tüfekle saldırı /16 Aralık 2016 00:03

HDP genel merkezine pompalı tüfekle saldırı

Ankara'da HDP Genel Merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

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Saldırgan gözaltına alınırken, HDP de resmi Twitter hesabından saldırıyı duyurdu. HDP tarafından yapılan açıklamada, "Genel Merkezimize bir saldırgan pompalı tüfekle 4 el ateş etmiştir." dendi.

Ankara'daki HDP Genel Merkezi'ne gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan polise teslim oldu.

Saldırı sonrasında HDP resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı ve "Genel Merkezimize bir saldırgan pompalı tüfekle 4 el ateş etmiştir." dendi.


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