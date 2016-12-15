Dünya'nın en güçlü kişisi belli oldu

Sıralamanın başını yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (64) çekerken, ABD’nin müstakbel Başkanı Donald Trump (70) ise ikinci sırada yer aldı.

Böylece Vladimir Putin, dört yıl üst üste listenin başında yer almayı başardı. Önceki seneye göre 70 basamak yukarı tırmanan Donald Trump ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'i (62) üçüncü sıraya itti. Geçen yıl Merkel'in ardından listenin üçüncü sırasında yer alan ABD Başkanı Barack Obama (55) ise, bu yılki listede 48. sıraya geriledi.





"Putin istediği her şeyi aldı"





Vladimir Putin'in bu yıl da birinci sırada bulunmasını Forbes, Rusya liderinin "Rusya'dan Suriye'ye, ABD Başkanlık Seçimleri'ne kadar her konuda istediği sonuçları almış olmasına" bağladı. Dergi, listenin üçüncü sırasında yer alan Merkel'i ise "Avrupa Birliği'nin omurgası" olarak niteledi.









Sıralamada Angela Merkel'i dördüncü sırada Çin Devlet Başkanı Şi Jinping (63), beşinci sırada Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko (79) ve altıncı sırada ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen (70) takip etti. Microsoft kurucusu Bill Gates (61) Yellen'ın ardından yedinci sırada gelirken, Google kurucularından Larry Page (43) sekizinci, Hindistan Başbakanı Narendra Modi (66) dokuzuncu ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg (32) ise onuncu sırada yer aldı.





Erdoğan 56. sırada





Türkiye'den sıralamaya giren tek isimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Beş yıl sonra listede yer almayı başaran Erdoğan, 56’ıncı sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 57’nci sırada IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, 63’üncü sırada ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad takip etti.